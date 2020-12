Jongen (6) met hartproblemen krijgt steun van 20.000 truckers van over de hele wereld

Samen delen ze een passie voor vrachtwagens. Ze deed een eerste oproep om hem kaartjes te sturen, maar dat sloeg niet goed aan. Tot ze samen met familieleden het idee kreeg om rechtstreeks aan truckers foto’s te vragen op Facebook om er een album van te maken. “Het is enorm. Ik heb er al 20.000 binnen en ze blijven maar toestromen. Ik krijg ook veel privéberichten voor hem.”

De foto’s komen van over de hele wereld. “Italië, Hongarije, Noorwegen, Polen, maar ook uit de Verenigde Staten en Rusland. Ik zal veel werk hebben”, lacht ze. “Ik maak een groot fotoalbum, maar ook verschillende boeken. Ik kan er ook video’s van maken en foto’s uithangen op zijn kamer.” Madison liet het hem al weten via videochat en hij was er heel blij mee. “Ik zag een brede lach op zijn gezicht en zelfs een traantje.”