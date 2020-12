Kerk te koop in Kuttekoven: “Vooral verhaal van de koper is belangrijk”

Wie een boontje voor uniek vastgoed heeft, moet in Kuttekoven zijn. De kerk van het dorp staat namelijk te koop. Die werd gebouwd in 1850 en gerestaureerd in 2009. De stad Borgloon, die eigenaar is van het gebouw, is op zoek naar een herbestemming voor de oude kerk.

De kerk zal niet zomaar aan de hoogste bieder verkocht worden. "Het is vooral het verhaal van de koper dat belangrijk is. De vraagprijs is zeer laag, net omdat de toekomstige activiteit zo belangrijk is", vertelt makelaar Benny Ceyssens.

Er is ook al heel wat interesse. Een handelspand, een Italiaans restaurant, een rustplaats voor fietsers of zelfs een discotheek: het zijn allemaal mogelijkheden die op tafel liggen. Wie de kerk van Kuttekoven wil kopen, moet overigens niet alleen langs de stad Borgloon. Omdat het hier om een kerk gaat, moet ook de bisschop de nieuwe invulling goedkeuren.