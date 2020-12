Kunnen we coronavaccins ook aan kinderen geven? En is het een probleem dat zij (nog) geen voorrang krijgen?

"Het varieert erg sterk. Niet elk vaccin of vaccintype is hetzelfde. We kunnen er ook niet zomaar van uit gaan dat een vaccin bij kinderen werkt omdat het bij volwassenen werkt. Nog belangrijker is dat het veilig is voor kinderen. We kunnen niet tolereren dat kinderen slecht op het coronavaccin zouden reageren, zeker als het vrijwillig is want we hopen dat mensen op termijn ook hun kinderen zullen laten vaccineren."