Kinderen van school uit Ronse krijgen buiten les: “Het is leuk om frisse lucht te hebben”

Leerkracht Daisy kiest er bewust voor om buiten les te geven, door weer en wind. “Ik denk dat het leuk is voor de kinderen om eens op een andere manier les te krijgen”, zegt ze. “Ik heb iedereen gewaarschuwd dat ze na de herfstvakantie een extra trui moesten meenemen, want dan kan het weleens koud worden. Het is natuurlijk ook belangrijk dat we gezond blijven. We mogen niet ziek worden.”