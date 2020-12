Kneistival stopt er na 34 jaar mee: “Er komt een opvolger, maar veel kleinschaliger”

Zowat alle bekende Vlaamse groepen speelden er: Clouseau, Gorki, Daan, De Kreuners, The Scabs, Arno, Raymond van het Groenewoud, … Maar ook buitenlandse artiesten als The Levellers, 10cc, The Troggs, Katrina & the Waves en Suzanne Vega. Ook veel beginnende Belgische muzikanten kregen er kansen.



De kost van het vijfdaagse festival lag hoog met een budget van 300.000 euro. De gemeente had het al enkele jaren moeilijk om de centen daarvoor te vinden. “Het is niet evident dat een gemeente zoiets groot organiseert. Het is een enorme investering, zeker als je het gratis wilt houden. Het is niet dat er niets in de plaats komt, maar we moeten even gas terugnemen. Sowieso konden we het enkele jaren niet meer op het Heldenplein organiseren, want dat wordt volledig heraangelegd”, besluit Morbee.