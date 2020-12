Limburger Dirk Ramaekers tekent vaccinatiestrategie uit: "Snel vaccineren kan alleen als we derde coronagolf kunnen vermijden"

Dokter Dirk Ramaekers komt uit Lummen en is momenteel medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij zal de grootschalige vaccinatie tegen het coronavirus uittekenen en in goede banen leiden. Het vaccineren moet via een strak plan gebeuren, omdat één vaccin op extreem koude temperatuur bewaard moet worden. "De eerste vaccins komen van Pfizer, die moeten op -70° Celsius bewaard worden. Daarenboven worden ze in pakketten van 500 of 1.000 dosissen geleverd. Op enkele dagen tijd moeten die dus toegediend worden. Vandaar dus dat we denken om ze te verdelen via de ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld ook via grote rusthuizen. We zijn dat nu samen met Pfizer aan het uittekenen. Het bedrijf is dat ook in andere landen aan het doen."