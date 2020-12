Vijf jaar nadat auteur Lize Spit is gedebuteerd met "Het smelt" is nu haar tweede roman klaar met de titel "Ik ben er niet". Het is een boek waar veel lezers naar uitkijken, want van haar vorige boek verkocht Spit maar liefst 200.000 exemplaren. Het was het best verkopende debuut van het afgelopen decennium. "Het Journaal" kon de auteur spreken enkele dagen voor het boek in de winkel ligt.