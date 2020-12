Meer treinen vanaf volgende week, ontdek hier wat dat voor jou betekent

De NMBS gaat het treinaanbod uitbreiden en begint daar nu zondag mee. "Zo komt er tussen Brussel en Mechelen een extra late trein bij, tussen Kortrijk en Brussel is vanaf zondag een bijkomende IC-verbinding, tussen Antwerpen en Sint-Niklaas rijdt om het half uur een S-trein en Leuven krijgt er twee snelle verbindingen van en naar Brussel bij 's ochtends en 's avonds" somt Dimitri Temmerman van de NMBS op.

Nu zondag is een eerste stap in een groter project. Tegen 2023 zou er in totaal 4,7% extra aanbod moeten zijn. Reizigers kunnen via de online routeplanner van de NMBS nagaan of er zondag iets verandert op hun traject. Wie graag de hele lijst doorneemt: je vindt hem hieronder toegevoegd.