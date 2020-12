Gent voorziet steun voor deelwagensysteem. "Door corona veel minder ritten"

“De impact van de coronapandemie op ons systeem is erg groot”, vertelt Geert Gisquière van het autodeelsysteem Cambio dat sterk vertegenwoordigd is in Gent. “Sinds de vorige lockdown wordt er minder met de auto gereden, maar we merken geen daling in het aantal gebruikers. Mensen die de keuze gemaakt hebben om te autodelen, blijven bij die keuze. We merken zelfs dat er nieuwe inschrijvingen binnenkomen.”