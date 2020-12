Biotechbedrijf Moderna: "Minstens 100 miljoen dosissen in eerste drie maanden volgend jaar"

Het bedrijf bevestigde dat het nog dit jaar ongeveer 20 miljoen dosissen beschikbaar zal hebben in de VS. In het eerste kwartaal - de eerste drie maanden - van volgend jaar zullen daar 100 tot 125 miljoen dosissen bijkomen. Daarvan zijn er 85 tot 100 miljoen bestemd voor de VS en 15 tot 25 miljoen voor de rest van de wereld, aldus Moderna in een persbericht. Over het hele jaar 2021 verwacht Moderna 500 miljoen tot 1 miljard dosissen van zijn vaccin te produceren.