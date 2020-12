Nakende Brexit zorgt voor meer mensensmokkel in Veurne

De Brexit komt nu wel heel dichtbij, nog minder dan een maand. Dat merken ze al enkele weken in de industriezone in Veurne. Daar proberen steeds meer transmigranten in vrachtwagens te klimmen in de hoop zo in Groot-Brittannië te geraken. De politie heeft deze week 3 mensensmokkelaars opgepakt. Ze zijn naar een gesloten centrum gebracht en zullen terug naar Albanië moeten.



"Door de nachtklok vallen verdachte voertuigen meer op", zegt commissaris in Veurne Toon Fonteyne. "Bovendien kregen we de afgelopen week elke nacht meldingen van truckchauffeurs en ook van bedrijven op de industriezone. Ze stellen vast dat daar mensen rondhangen. Dat zijn natuurlijk transmigranten die met de hulp van mensensmokkelaars hopen in een vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk te geraken."