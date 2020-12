Negatief advies voor Grote Moskee: "Marokkaanse spionnen in het bestuur, Moslimexecutieve moet orde op zaken stellen"

Het probleem is dan ook ruimer dan alleen de Grote Moskee: "Het gaat telkens over dezelfde figuren die opduiken bij de Executieve, ook bij aanverwante vzw's. Daarom wil ik de Moslimexecutieve ook tot de orde roepen. Ik wil de procedure opstarten om alle organen van de Executieve te vernieuwen. Want nu is die niet representatief voor alle moslims in ons land. Er zit bijvoorbeeld geen enkele vrouw in, de diversiteit binnen de islam wordt niet goed vertegenwoordigd en er is geen representativiteit van de verschillende taalgemeenschappen. Dus er moet echt orde op zaken worden gesteld, met moslims die het goed menen. Ik stel vast dat er veel moslims zijn in ons land die op een perfecte manier de islam beleven. Ik roep hen dus op: sta op, laat je horen en toon dat je het verschil kunt maken. Het is mijn ambitie om ook met de ministers van de deelstaten ervoor te zorgen dat we werk maken van een vooruitstrevende islam in ons land, die de banden doorknipt met het buitenland, en die ruimte biedt aan de vele jongeren die hun geloof willen belijden, op een manier die verzoenbaar is met onze samenleving."