Oud-voetballer Wesley Sonck én ex-kunstschaatser Kevin Van der Perren ereburgers van Ninove

Kevin Van der Perren werd geboren in Ninove in 1982 en is een voormalig Belgisch kunstschaatser. In 2002 was hij de enige die op het WK voor junioren een zilveren medaille kon veroveren. Hij heeft 13 opeenvolgende EK's meegedaan waarbij hij op het EK in 2007 én 2009 brons behaalde. De laatste keer dat hij deelnam, in 2012, moest hij stoppen door een gebroken pols. Van der Perren stond gekend als een schaatser met een van de beste sprongtechnieken in de wereld.