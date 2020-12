Politiecombi crasht op weg naar uitslaande brand in Oordegem

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.15 uur op de Oudenaardsesteenweg in Erpe, ter hoogte van de oprit van de E40 richting kust. De omstandigheden van het ongeval zijn niet meteen duidelijk. Wel zeker is dat de politiecombi een prioritair voertuig was, dat onderweg was naar een dringende interventie. De impact van de crash was enorm. Door de klap werd de combi tegen de afsluiting van Intro Fashion geslingerd. Beide agenten en de bestuurder van het andere voertuig raakten gewond. Na het ongeval was het aanschuiven vanaf Bambrugge. Beide voertuigen werden getakeld.

De politicombi was op weg naar een zware brand bij transportbedrijf De Keyzer in de Dries in Oordegem. De brand ontstond rond 6 uur en situeert zich in een loods achter de woning. De brandweerkorpsen van Lede, Ninove, Aalst, Wetteren en Melle zijn ter plaatse, maar krijgen het vuur moeilijk onder controle. Op het eerste gezicht raakte niemand gewond.