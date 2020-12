Recordjackpot van 200 miljoen euro bij EuroMillions, verslavingsexperten: "Onrustwekkende trend"

Als die gigantische jackpot vandaag niet valt, dan blijft hij de komende trekkingen op 200 miljoen staan. De inkomsten die de loterij normaal bij de jackpot zou voegen, worden dan volgende trekking verdeeld over de winnaars van rang twee. “Op 18 december gaat de jackpot sowieso de deur uit”, zegt Vermoere. “Als die jackpot dan nog altijd niet is gevallen, verdelen we hem over de rang waar er winnaars zijn. Dat zou een mooi kerstcadeau zijn”, besluit Vermoere.