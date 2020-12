100 keer Roy Lichtenstein in BAM (Bergen): de meester van de Amerikaanse popart

Liefst 100 werken zijn er te zien op de tentoonstelling in het BAM (Bergen). Lichtenstein was een ongelofelijk energieke kunstenaar, er ging geen dag voorbij zonder werk. We kennen hem van de striptekeningen, maar was ook erg nieuwsgierig naar nieuwe technieken. Voortdurend probeerde hij nieuwe materialen uit en gebruikte hij ze in zijn kunst. "Hij was een uitzonderlijke ambachtsman", zegt Xavier Roland, directeur en medecurator van het Bam.



Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: