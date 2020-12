Nieuwe afspraken tussen scholen en politie LRH: “We willen een veilige schoolomgeving garanderen”

Met het nieuwe protocol wil de politie samenwerken met de scholen als het gaat om bijvoorbeeld pesten, diefstallen of drugsfeiten. “We willen voorkomen dat dit gebeurt in de scholen”, legt de voorzitter van het politiecollege Steven Vandeput uit. “Een school moet te allen tijde een veilige plek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Maar wanneer het toch misloopt, is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen de scholen en de politie, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.”