Speculoos behoort voortaan tot Brussels cultureel erfgoed

De aanvraag om speculoos en de ambachtelijke vervaardiging ervan op te nemen in de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed werd gedragen door Maison Dandoy, de wereldbekende Brusselse koekjesfabrkant die sinds 1828 actief is, en de vzw Tartine et Boterham. Die groepeert artisanale koekjesmakers, zoals Serge Goossens uit Sint-Pieters-Woluwe. "Onze traditie verdwijnt stilaan, dat is spijtig. Daarom is deze erkenning belangrijk. Tradities en ambacht zijn voor mij belangrijker dan winst maken."