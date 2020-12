Stadsmuseum STAM in volledig nieuw Gents jasje

Tijdens de vernieuwing van het STAM werd ook rekening gehouden met de allerjongsten. “Er is voor hen in elke zaal een spelmodule aanwezig. Op een speelse manier geven we een complexe boodschap mee. Zo was Gent in de middeleeuwen een belangrijke stad in de lakenhandel. In een van de zalen kunnen kinderen in de rol kruipen van een handelaar en in een 'winkeltje' hun lakens verkopen of testen op de kwaliteit." Het STAM schakelde ook de hulp in van actrice Charlotte Vandermeersch. Zij kruipt in de rol van het personage Gent en vertelt via een speciale box hoe zij heel lang geleden is ontstaan. Omdat ook heel veel mensen echt nood hadden aan tastbaarheid, is het mogelijk om bijvoorbeeld bouwmaterialen aan te raken. Visueel zie je de evolutie van onze stad ook goed aan de hand van de verschillende muurprojecties e dankzij de fototentoonstelling van Michiel Hendryckx.