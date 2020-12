Open VLD over Brusselse kilometerheffing: "Als overleg mislukt komt ze er niet, Vlaamse pendelaar niet extra belasten"

Alleen is het de vraag hoe vlot dat overleg zal verlopen, want de Vlaamse regeringspartijen reageerden gisteren meteen zeer kritisch op de Brusselse kilometerheffing. Onder hen ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, partijgenoot van Sven Gatz. Ook zij verwees naar het overleg dat nu moet volgen, maar toonde ook meteen de grenzen aan van dat overleg. "Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen blijven verzetten".

Open VLD-partijvoorzitter Egbert Lachaert sloot zich daar vanmorgen bij aan, in een reactie op Twitter. "Het voorstel ligt nu op tafel. Nu is het aan overleg", klinkt het. Maar ook Lachaert is meteen duidelijk dat het huidige Brusselse plan voor hem niet kan. "Brussel zal moeten aantonen dat ze hier geen pendelbelasting van maakt zonder alternatieven. Anders no go."

