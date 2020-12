Stadsvesten Lier worden vernieuwd: 2 kilometer nieuw wegdek

Een deel van de stadsvesten van Lier zal een nieuw wegdek krijgen. Het gaat over een stuk van zo'n 2 kilometer. Die vesten, in totaal 5 kilometer, zijn heel populair. Op sommige plaatsen passeren op een half uur meer dan 1000 wandelaars, fietsers en joggers. Vernieuwing is dus dringend nodig: "Dan kunnen we de vesten nog meer gaan gebruiken, want het is een enorme troef dat we zo'n groene slagader rond de stad hebben liggen", klinkt het bij het stadsbestuur.