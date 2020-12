"The daily show" lacht met Belgische maatregelen: "Slechts één iemand mag naar toilet? Hoe loop je dan weg van gesprekken?"

"Maar één iemand die het toilet mag gebruiken? Wat een verschrikkelijk idee", zo klinkt het. "Hoe moet je dat beslissen? Zeg je het op voorhand? Of baseer je je op wat de mensen hebben gegeten? Het ergste van dit alles is dat je niet meer kan vluchten in bepaalde gesprekken. Dat is namelijk de enige reden om naar het toilet te gaan op feestjes. Nu zal je gewoon eerlijk moeten zeggen dat je weg moet, omdat je niet meer wil praten over iemands kinderen."