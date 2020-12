"The Earth Orchestra": 197 muzikanten, 1 uit elk land van de wereld

"We are the world", zongen Michael Jackson en Lionel Ritchie in 1985 voor Afrika, maar wat "The Earth Orchestra" voor elkaar krijgt is pas echt globaal. Van Afghanistan tot Zimbabwe over Mauritanië, Bhutan of El Salvador, Vaticaanstad of Kosovo: de lijst van 197 landen en muzikanten ziet er indrukwekkend uit. Samen vormen ze "The Earth Orchestra", het orkest van de aarde.