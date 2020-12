Thierry Baudet blijft leider van het radicaal-rechtse Forum voor Democratie in Nederland

De keuze was eenvoudig, het resultaat ook. Vanavond bleek dat niet minder dan 76 procent van de partijleden die hun stem uitbrachten, wilden dat Baudet aan het roer blijft. Volgens de Nederlandse omroep NOS betekent dat dat hij nu een nieuw partijbestuur kan samenstellen en ook een kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen.

Het is een opmerkelijk succes voor Baudet die met de huidige partijleiding in de clinch was gegaan en zich wou terugtrekken. Hij kwam daar snel op terug en toen bleek dat hij niet uit de partij gezet kon worden, was een referendum over de leden de enige uitweg. Overigens is er binnen het Forum ook nog kritiek op het snel georganiseerde referendum dat online verliep en waarvan niet iedereen denkt dat dat veilig kon gebeuren.

De overwinning van Baudet betekent wellicht ook niet het einde van de problemen binnen de partij. Wellicht zullen een groot aantal leden die kritisch stonden tegenover Baudet nu de partij verlaten. Onder hen zou ook de bij ons bekende Derk Jan Eppink zijn.