Gitanjali Rao (15), "Kind van het jaar" van Time, wil de wereld beter maken door wetenschap: "Alles maakt een verschil"

De Amerikaanse actrice en VN-ambassadrice Angelina Jolie interviewde Gitanjali voor Time. "Zelfs in een videogesprek glinsteren haar briljante geest en genereuze ingesteldheid door, samen met haar inspirerende boodschap voor jonge mensen over heel de wereld", schrijft Jolie.

Gitanjali vertelt dat ze niet een soort "aha-moment" had waarop ze besefte dat wetenschap haar ding was. "Ik was altijd iemand die een glimlach op het gezicht van de mensen wilden brengen. Dat was mijn doel, elke dag, mensen laten lachen". Dat veranderde al snel naar: "hoe kunnen we positiviteit en samenhorigheid brengen in de wereld waar wij wonen?"

"Toen ik een jaar of 8 was, begon ik na te denken hoe we wetenschap en technologie kunnen gebruiken om sociale veranderingen te brengen. Ik was 10 toen ik aan mijn ouders vertelde dat ik onderzoek wilde doen naar de technologie van nanobuisjes in koolstof."