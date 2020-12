Turnhout zoekt ontwerpers voor nieuw sportcomplex: "Dubbel zo groot als huidige sporthal"

Er is nog niet beslist waar het nieuwe gebouw zal komen, daar moeten de ontwerpers mee over oordelen. Wel komt het al zeker in de buurt van de Sport- en Handelsschool. Die zal er dan ook het vaakst gebruik van maken. "De school heeft belangrijke sportrichtingen en er is voldoende capaciteit nodig om die lessen te kunnen geven. Die capaciteit is er niet meer in de huidige sporthal", aldus Stijnen.