"Tijd dringt als België net als Duitsland grote vaccinatiecentra wil", hoever staat het bij ons?

De verantwoordelijkheid ligt dus bij de deelstaten. "Alles wordt op dit moment bekeken", klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Naast de plaats heb je ook de mensen nodig die de vaccins zullen toedienen. Ook daarmee zijn we in gesprek. Hoe dan ook zullen we de eerste twee maanden in de eerste fase zitten (waarbij de vaccinatie dus gebeurt in woonzorgcentra en ziekenhuizen, red.). Vanaf fase 1 b zullen we grotere plekken nodig hebben, maar daarvoor zullen we ook de huidige test- en triagecentra gebruiken, waardoor we niet van nul moeten beginnen. We moeten kijken wat we daarnaast nog nodig zullen hebben qua infrastructuur."