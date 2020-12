Van tarwe voor het "Leives brueke" tot kikkererwten: Leuven gaat de boer op met elf stadslandbouwprojecten 

Door eigen gronden in te zetten voor voedselprojecten hoopt de stad het aandeel lokale producten op te krikken. “Door eigen gronden in te zetten voor voedselprojecten in de korte keten, brengen we de Leuvense voedselstrategie in de praktijk”, vertelt schepen van landbouw en consumptie David Dessers. “We zijn opgetogen met de hoge respons en de diversiteit aan projecten. We kijken alvast uit naar al dat lekkers van eigen bodem!”