Waals verkeerscentrum waarschuwt voor gladde wegen

Vanavond is overigens een dodelijk ongeval gebeurd in de buurt van Aat in de provincie Henegouwen. Een auto kwam in botsing met een trein. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven, zo meldt de brandweer.

De hulpdiensten werden rond 19.30 uur opgeroepen. De botsing vond plaat aan een overweg in Villers-Notre-Dame. Om een nog onbekende reden stak de bestuurder de half gesloten overweg over. Hij zat alleen in de wagen.