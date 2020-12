Waterkwaliteit in Vlaamse landbouwgebieden gaat verder achteruit

Het zesde mestactieprogramma (MAP 6) moet de nitraatvervuiling in de Vlaamse rivieren weer onder controle krijgen tegen 2022. Het plan stelt een verbetering van minstens 4 mg nitraat per liter voorop in gebieden met een ongunstige waterkwaliteit. Maar dit jaar werd in die gebieden net een verslechtering van 4 mg vastgesteld. De voorbije drie winterjaren lag het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter ook ruim boven de 20 procent. Halverwege MAP 6 liggen de waterkwaliteitsdoelstellingen dan ook verder af dan bij de start.