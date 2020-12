Kortrijkse start-up doet sporters sneller en juister bewegen: "Wereldwijde interesse in onze technologische primeur"

"De "Ledsreact Pro" kan 4 signalen uitsturen: voor, achter, links of rechts", gaat Vercauteren voort. "Het is aan de trainer om te kiezen welke richtingen hij wil gebruiken in zijn training. Tijdens de training krijgt de coach informatie toegestuurd via een app. Hij kan dan per speler zien wat de reactiesnelheid, de loopsnelheid en de wendbaarheid is. De trainer kan al die gegevens gebruiken in zijn volgende training."

"We hebben met 10 mensen 14 maanden lang aan het toestel en de technologie gewerkt", vertelt Vercauteren. "Maar het loont, want er is veel interesse in ons product. Ook uit het buitenland. Zo mogen we de "Ledsreact Pro" binnenkort voorstellen aan de Major League Baseball in de Verenigde Staten. Dat is de verzameling van topclubs in het honkbal, zoals de New York Yankees en de New York Mets. In het voetbal is de Premier League al klant."

