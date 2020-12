Winwinleningen populair in Oost-Vlaanderen: “Meestal vrienden en familie die geld uitlenen”

Winwinleningen zijn in opmars in Oost-Vlaanderen, in geen enkele andere provincie is het concept zo populair. Maar, wat is het eigenlijk? De naam zegt het zelf: beide partijen winnen bij de lening. Particulieren kunnen fiscaal voordelig investeren in lokale bedrijven. De investeerders krijgen een rente die hoger is dan op hun spaarboekje en er is ook een waarborg van de overheid mocht het bedrijf falen. De bedrijven betalen een lagere rente dan via een gewone lening en moet geen waarborg geven. Oost-Vlaanderen is goed voor een derde van alle winwinleningen in Vlaanderen.