Woordvoerder koning en "beste woordvoerder achter de schermen" Rafike Yilmaz verhuist naar Bpost

Bpost is alvast even enthousiast. "Met Rafike halen we een topexpert binnen op het vlak van reputatiemanagement, media en leiderschapspositionering", klinkt het bij Laurent Winnock "Chief Communication, Brand & Sustainability Officer" bij Bpost. "De voorbije jaren moderniseerde zij mee de communicatiestrategie van het Koninklijk Paleis tot een hedendaags schoolvoorbeeld van open communicatie en transparantie."