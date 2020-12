Selah Sue paste haar nummer "Alone" aan en zingt "you're NOT alone"; en dat is meteen ook de naam van een project van de stad Leuven en muziekcentrum het Depot. Leuvenaars die het moeilijk hebben in deze tijden van sociaal isolement, kunnen een digitaal privéconcert krijgen. Heel wat gevestigde waarden hebben hun medewerking al toegezegd: Milow onder meer, en Frank Van der Linden.