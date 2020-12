Gemalen baksteen in paprikapoeder of water in kip? Nieuw scantoestel meet hoe echt en vers voedsel is

Fraude gebeurt vaker bij voedsel dan je denkt. Er bestaan zelfs Europese lijsten van typische fraudegevallen. Een daarvan is paprikapoeder: dat wordt regelmatig vermengd met gemalen rode baksteen of met gekleurd zand. In dergelijk geval kan het toestel zo'n vermenging ontdekken: "De scanner geeft aan of het product oké is of niet. Indien niet, dan moet het verder onderzocht worden in een laboratorium." Ook lightkaas die vetter is dan op de verpakking staat of een kip die geïnjecteerd is met water, kan er zo uitgehaald worden.