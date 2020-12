Supermarkten in december vaker open, ontdek hier wanneer en tot hoe laat jij kan gaan winkelen voor de feestdagen

Colruyt

De winkels van Colruyt openen op 23, 24, 30 en 31 december een half uur vroeger en verwelkomen dus al klanten vanaf 8 uur. Op kerstavond en oudejaarsavond sluit de winkel wel om 18 uur, op andere dagen zijn de filialen geopend tot 20 uur. Op zaterdag 2 januari 2021 blijven de winkels van Colruyt gesloten, omdat personeelsleden die dag een extra vakantiedag krijgen.

Delhaize

Ook Delhaize opent in de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar vroeger de deuren. Op woensdag 23 en woensdag 30 december kunnen klanten al om 7 uur gaan winkelen, een uur vroeger dan normaal. De winkels kennen die dag met 20 uur het traditionele sluitingsuur. Op 24 en 31 december kunnen klanten van 7 tot 17 uur hun boodschappen gaan doen, zodat medewerkers zelf ook op tijd aan de feesttafel kunnen aanschuiven. Op zondag 27 december en zondag 3 januari zullen 34 winkels van Delhaize geopend zijn.

Carrefour

De supermarkten van Carrefour openen op zondag 20 december de deuren tussen 9 en 19 uur. Tussen maandag 21 en donderdag 31 december openen alle filialen al om 8 uur de deuren, dat is voor sommige winkels een uurtje vroeger, en geldt het gebruikelijke sluitingsuur. Op 24 en 31 december gaan de winkels wel om 17 uur dicht.

Aldi

De Aldi-winkels behouden op 24 en 31 december hun traditionele openingsuur van 8.30 uur. De winkels sluiten die dag wel twee uurtjes vroeger, om 17 uur in plaats van om 19 uur. Op die manier kan ook het personeel tijdig aan het feest.

Albert Heijn

Bij Albert Heijn zijn tijdens de eindejaarsperiode ook de gebruikelijke uren van kracht, maar op kerst- en oudejaarsavond gaan de deuren al dicht om 17 uur.

Lidl

Bij Lidl verwelkomen ze op zondag 20 en 27 december ook klanten, om hen de mogelijkheid te bieden de boodschappen te spreiden in aanloop naar de kerstdagen. Op 24 en 31 december zijn de winkels geopend van 8.30 uur tot 17 uur.

Jumbo

De winkels van Jumbo zijn extra open op zondag 6, 20 en 27 december. Op woensdag 23 en 30 december gaan ze al om 7 uur open en blijven ze tot 20 uur 's avonds open. Ook op 24 en 31 decmber gaan ze al om 7 uur open, maar die dagen sluiten ze wel om 18 uur

Bakkers, slagers en traiteurs

Ook heel wat lokale voedingswinkels openen extra deze maand. De zelfstandigenorganisaties vragen wel niet te laat jouw bestellingen door te geven dit jaar, want er worden dit jaar méér bestellingen verwachten. Omdat iedereen in kleine gezelschappen moet vieren, zijn er meest afzonderlijke bestellingen, dan wanneer we in grote groepen kerst vieren. Hou daar dus zeker rekening mee.

