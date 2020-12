Wilde achtervolging op E19 eindigt met crash in Antwerpen

Toen de politie gisteravond op de Mechelse ring een alcoholcontrole hield, viel hen in de andere rijrichting een auto op die snel aan het rijden was. De politie wilde de bestuurder van die auto controleren en zette de achtervolging in.

De bestuurder ging echter niet aan de kant en vluchtte aan hoge snelheid weg over de Battelsesteenweg. Daarna nam hij de E19 in de richting van Antwerpen. De politie bleef de bestuurder achtervolgen. Daarbij werden snelheden tot boven de 200 kilometer per uur gehaald. In Wilrijk, bij Antwerpen, nam de vluchtauto de afrit, maar daar liep het mis.

