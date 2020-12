Eerste zaterdag na heropening winkels verloopt rustig, Nieuwstraat in Brussel wel deels afgesloten

Zoals in andere steden worden in en rond de Meir ook politie en stewards ingezet om het winkelende volkje in goede banen te leiden. Zij controleren of iedereen wel een mondmasker draagt.

Maar - net als in Brussel - kan de politie ook verschillende ingangen van de Meir tijdelijk afsluiten als het in de loop van de dag te druk zou worden. “Tot nog toe verloopt het hier heel gedisciplineerd en de mensen die we hebben aangesproken, zijn ook heel tevreden over de maatregelen die genomen zijn om het coronaveilig te houden”, besluit Caroline Van den Berghe vanuit Antwerpen.