Enigma-codeermachine gevonden op bodem van Baltische Zee, wordt nu gerestaureerd

De duikers waren in opdracht van het Wereldnatuurfonds WWF 'spooknetten' aan het opruimen op de bodem van de Baltische Zee, in de baai van Gelting in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Spooknetten zijn netten die vissers kwijtgeraakt zijn of losgekapt hebben nadat ze ergens waren blijven hangen. Vissen en andere zeedieren stikken in de netten die jarenlang kunnen blijven ronddrijven.

De leider van de duikers, Florian Huber, herinnert zich dat een andere duiker op een bepaald ogenblik naar de boot kwam zwemmen en zei dat er een net was "waar een oude typemachine in vast zat". Toen ze het toestel bovengehaald hadden, beseften ze echter snel dat ze historische vondst gedaan hadden en verwittigden ze de autoriteiten van de deelstaat.

Nu is het toestel overgedragen aan experts van het Museum für Archäologie Schloss Gottorf voor restauratie. Eerst moet het toestel grondig 'ontzout' worden om de corrosie te stoppen en te beletten dat het verder uit elkaar zou vallen, iets wat sneller gaat als het aan de lucht blootgesteld zou worden.

Daarom wordt het in een bad van gedistilleerd water gelegd, waar het ongeveer een jaar lang zal blijven. Het mag wel voor een korte tijd uit het bad gehaald worden, bijvoorbeeld om röntgenfoto's te maken of het vrij te maken van aangroeisels.

In de tussentijd zullen experten een 'restauratieconcept' uitwerken, wat betekent dat ze zullen nagaan hoe het Enigma-toestel tentoongesteld zal worden, hoe de verschillende materialen gerestaureerd kunnen worden en of het mogelijk is het publiek een blik te bieden op het mechanisme in het binnenste van toestel. Als de restauratie afgelopen is, zal de codeermachine in het museum tentoongesteld worden.