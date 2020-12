Woelige betoging tegen Franse veiligheidswet ontaardt in rellen in Parijs

Een betoging tegen politiegeweld en de geplande veiligheidswet heeft zaterdag veel volk op de been gebracht in Parijs. De betoging begon in de vroege namiddag aan de Porte des Lilas, in het oosten van de Franse hoofdstad. "Macron, het is genoeg geweest", klonk het. Of: "Veiligheidswet, nee, nee. Sociale zekerheid, ja, ja." De betoging trok in de loop van de namiddag richting Place de la Republique, maar onderweg kwam het tot ongeregeldheden tussen betogers en politie..