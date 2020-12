Japanse capsule is op weg naar aarde met stalen van asteroïde Ryugu

JAXA hoopt uit de stalen ook informatie te verkrijgen over hoe de materialen verdeeld zijn in het zonnestelsel.



Aangezien in asteroïden organisch materiaal is ontdekt, hopen de onderzoekers eveneens meer te weten te komen over een mogelijk verband met het ontstaan van het leven op aarde.

Trevor Ireland, een expert in ruimterotsen aan de Australian National University die in Woomera is voor de landing van de capsule, zei te verwachten dat de stalen van Ryugu zullen lijken op de meteoriet die in Australië meer dan 50 jaar geleden neerstortte in de buurt van Murchison.

"De Murchison-meteoriet bood ons een blik op de oorsprong van organische materialen op aarde omdat deze rotsen eenvoudige aminozuren bleken te bevatten, naast een overvloed aan water", zo zei hij aan het persbureau Associated Press.

In dat verband zijn de Japanse onderzoekers vooral geïnteresseerd in de ondergrondse stalen die Hayabusa op Ryugu genomen heeft. Omdat die niet beïnvloed zijn door de kosmische straling en andere omgevingsfactoren, kijken ze er naar uit om de organische materialen in die stalen te analyseren.