Kappers voeren massaal actie tegen verplichte sluiting door haar oefenpop te knippen voor hun zaak

Kappers hebben in het hele land een ludieke protestactie gehouden om aan te geven dat het niet vijf voor twaalf is maar vijftien na twaalf. Daarom hebben kappers symbolisch om 12.15 uur het haar van een oefenpop geknipt voor hun kapsalon.



Kappers nodigden hun klanten ook uit om hen te steunen met de hashtag #ikwilnaardekapper of #jeveuxmoncoiffeur. Volgens coiffure.org is de actie noodzakelijk omdat het water de kappers aan de lippen staat. "In een bevraging stelt 74 procent van de kappers dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming. De steunmaatregelen die er zijn in Vlaanderen en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. In Brussel zijn er nog altijd geen steunmaatregelen", klinkt het. De kappers willen dan ook zo snel mogelijk heropenen.