Moslimexecutieve boos na negatief advies Grote Moskee: "Hier zitten geen Marokkaanse spionnen"

"Wij weerleggen alle beschuldigingen van pseudo-inmenging door het buitenland en spionage, die volkomen ongegrond zijn". Zo staat het in een persbericht van de Moslimexecutieve, de officiële vertegenwoordiging van de islam in België. Nochtans was de Staatsveiligheid tot een andere conclusie gekomen. Volgens de inlichtingendienst worden enkele leden van de Executieve betaald door de Marokkaanse overheid. Die leden zitten ook in de vzw die sinds vorig jaar de Grote Moskee van Brussel uitbaat, het belangrijkste islamitische gebedshuis in ons land. Maar volgens de Moslimexecutieve klopt dat dus niet: "Hier zitten geen spionnen, daar steek ik mijn hand voor in het vuur", zegt woordvoerder Tahar Chahbi.