Parlementsverkiezingen in Venezuela beloven nóg meer macht voor president Maduro

Er wordt gezegd dat het regime meer schrik heeft van de linkse dan van de rechtse oppositie. Die oppositie uit eigen rangen staat electoraal nog in de kinderschoenen maar is wel een nieuwe variant in het politieke spectrum. Tegelijk was de politieke versplintering nooit zo groot. In totaal schuiven 107 politieke partijen liefst 14.400 kandidaten naar voor. Er zijn 277 zetels te verdelen. 37 partijen steunen Guaidó in z’n boycot van de verkiezingen. Maar een heleboel rechtse partij nemen wél deel aan de verkiezingen. Met de slogan "Liever stemmen dan kogels" keren ze Juan Guaidó de rug toe. Guaidó’s pleidooi voor een militaire interventie door de VS en z’n uitgesproken steun voor de Amerikaanse sancties zijn bij veel Venezolanen in het verkeerde keelgat geschoten. En als hij nu z'n voorzitterschap kwijtraakt, valt ook z'n legitieme aanspraak op het interim-presidentschap weg.