Ursula Von der Leyen: "Brexit-onderhandelingen worden morgen voortgezet"

"Niettemin blijven er drie discussiepunten bestaan", liet Von der Leyen horen. Het gaat over het zogenoemde "level playing field" - de eis van de EU dat de Britten zich aan dezelfde regels houden als de EU zodat eerlijke concurrentie gegarandeerd blijft -, gedragscodes en visserij. "Beide partijen zijn het erover eens dat een akkoord niet mogelijk is als deze kwesties niet worden opgelost."

Maar alle hoop is nog niet opgegeven. "We zijn overeengekomen dat onze onderhandelingsteams moeten doorzetten om na te gaan of de meningsverschillen kunnen worden overbrugd. Daarom komen onze onderhandelaars morgen bijeen in Brussel."

Maandagavond zullen Von der Leyen en Johnson samen bekijken of een akkoord nog mogelijk is.