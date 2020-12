Onderzoeksbureau Graydon: "Als overheidssteun stopt, kunnen 50.000 bedrijven failliet gaan"

Volgens Graydon zal er tachtig miljard nodig zijn om die bedrijven te redden. Moet de overheid dat betalen? Het antwoord van Van den Broele is een zeer duidelijk nee. Wel integendeel, want de overheidssteun kun je beschouwen als doping, én als concurrentievervalsing.

Van den Broele vindt dat de overheid een fiscaal klimaat moet creëren waarin privaat geld geactiveerd wordt. Dat spaarders hun spaarcentjes gaan beleggen, bijvoorbeeld. Of dat de ondernemers hun private geld in hun ondernemingen stoppen.

Of dat de reserves van de bedrijven - volgens Graydon is er binnen de zestig procent van goeddraaiende bedrijven 1.100 miljard euro reserve - in de economie geïnvesteerd kunnen worden.