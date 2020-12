Voormalig Frans president Giscard d’Estaing in intieme kring begraven

In Frankrijk is voormalig president Giscard d'Estaing begraven in zijn woonplaats Authon. Op zijn uitdrukkelijk verzoek en door de coronamaatregelen waren er maar een beperkt aantal aanwezigen. Giscard d'Estaing was president van Frankrijk van 1974 tot 1981. Hij overleed op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID-19.