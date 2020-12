Cafébaas 'den Bizon' deelt kerstbomen uit in Merchtem

Cafébaas 'den Bizon', in het echte leven Willy Wijnants heeft 55 kerstbomen gekocht voor alle buren in de straat van zijn café ''t Pandoerken'. Willy doet dat al 25 jaar en de hele buurt helpt mee en versiert de kerstbomen. Volgens 'den Bizon' is de horeca verplicht om te investeren in de buurt en de mensen rond het café. "De mensen mogen al nergens meer naar toe, al zeker niet tussen middernacht en vijf uur 's ochtends, dan moet je als buurtcafé iets ondernemen, ik doe dat trouwens al jaren. Eén jaar heb ik het niet gedaan omdat er te veel vandalisme was. Ik heb zelfs een massa kerstballen bijgekocht als versiering."