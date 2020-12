Congolese president Tshisekedi verandert van koers en gaat op zoek naar nieuwe meerderheid

Het lijkt erop dat de etterbuil van de al maanden sluimerende politieke crisis in Congo is opengebroken. Dat de coalitie van zijn eigen Cach-partij en het Front Commun pour le Congo (FCC) van oud-president Joseph Kabila niet werkt, was al maanden bekend. Maar Félix Tshisekedi leek met handen aan voeten gebonden, want de kabilisten beschikken over een ruime meerderheid in het parlement en controleren nog altijd de meeste politieke en gerechtelijke instellingen in het land.