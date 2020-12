Sneeuw op komst: tot 10 cm in de Ardennen, smeltende sneeuw in Limburg

Vanaf vanavond trekt een depressie over Duitsland, later richting Noordzee. En daar hangt een storing aan vast, zegt VRT-weervrouw Sabine Hagedoren. Die storing kan vanavond, vannacht en ook morgen in België voor de eerste winterse neerslag zorgen, ook in Vlaanderen.

Eerst kunnen komende nacht nevel en mist ontstaan. Daarna vergroot de kans op die winterse neerslag. In de Ardennen valt die in de vorm van, boven hoogtes van 200 à 300 meter. Daar kan morgen een sneeuwtapijtje van wel 10 centimeter blijven liggen.

Maar ook in Limburg en het centrum van het land kan hier en daar winterse neerslag vallen in het tweede deel van de nacht. Dat is dan sneeuw of smeltende sneeuw. Die kan vannacht en morgenochtend ook even blijven liggen, omdat het licht blijft vriezen. Pas dus op voor gladde wegen.